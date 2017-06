GLI ACCESSI

GLI ORARI

IL REGOLAMENTO DELL'AREA

NORME DI COMPORTAMENTO

ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E' VIETATO:

Ci saranno due biglietterie e due punti di accesso pedonali:Per i possessori di biglietto "" e "Per i possessori di biglietto "I possessori di pacchetti VIP () riceveranno le informazioni dedicate per i ritiri e gli accessi tramite email da parte diPer i possessori di biglietti "" e "", la cassa per il ritiro dei biglietti sarà in Via Dante angolo Via Pirandello.Per i possessori di biglietto "", la cassa per il ritiro dei biglietti sarà in Viale dei Colli.Dalle ore 8.00- Distribuzione Buste TicketOne:- Pacchetti VIP Gold Circle Early Entry (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)- Gold Circle (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)- Posto Unico in piedi (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)- Posto Unico in piedi Rivazza (Presso la cassa Rivazza)Ore 9.30- Ingresso possessori Pacchetti VIP Early EntryOre 10.00- Apertura cancelli- Distribuzione Pacchetti Paradise City Party (Presso il Parcheggio VIP con accesso in macchina da via Malsicura arrivando da Via dei Colli o a piedi dall'ingresso principale)Ore 11.30- Distribuzione Pacchetti Welcome to the Jungle (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)- L'accesso all'interno dell'impianto comporta il rispetto del presente regolamento;- Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto;- Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all'uscita dall'impianto;- A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all'entrata dell'impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l'utilizzo di apparati metal detector;- Introdurre VALIGIE, TROLLEY, BORSE e ZAINI più grandi di 10 litri- Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)- Introdurre TROMBETTE DA STADIO- Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;- Introdurre CATENE;- Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;- Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;- Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;- Introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA più grand di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo) ;- Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;- Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;- Introdurre OMBRELLI e ASTE;- Introdurre STRUMENTI MUSICALI;- Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;- Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;- Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;- Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;- Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;- Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;- Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;- Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;- Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;- Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;- Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;