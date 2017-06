Comunicato stampasuoneranno tuttoA meno di un mese dall’evento più imperdibile dell’estate per gli amanti del metal, l’organizzazione del Battlefield Metal Festival 2017 è lieta di annunciare che il concerto deisarà un imperdibile special show di due ore nel quale, oltre ai grandi classici, la band teutonica proporrà dal vivo il suo capolavoronella sua interezza!Un evento imperdibile per tutti i fan dei Bardi di Krefeld: unica occasione per vedere eseguito dal vivo uno dei dischi che ha fatto la storia non solo di un genere, ma della musica!Vi avevamo promesso uno special show imperdibile in una location unica nel suo genere: vi aspettiamo sul campo di battaglia!Il costo del biglietto è di € 55,00 + diritti prevendita.Prezzo in cassa € 60,00.Le prevendite sono già disponibili attraverso il circuito TICKETONE e rivendite autorizzate.