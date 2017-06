Il Rock Britannico degli Sviet Margot incontra l'Hard Rock americano dei Game Zero. Le due band dell'etichetta discografica Agoge Records insieme per la prima volta sullo stesso palco, per creare una serata molto varia all'insegna del Rock & Metal!SVIET MARGOT Band romana attiva da molti anni, caratterizzata da una sensuale voce femminile, cristallina, a tratti lirica e grintosa, su una base musicale energica e frizzante, che si esprime nel genere Pop Rock ed ammicca al Jazz, al Progressive e al J Rock. Marchio di fabbrica degli Sviet Margot sono i video in grafica di animazione e le belle donne fumettistiche.Il 2016 degli Sviet Margot ha visto una bella accelerazione alla loro attività musicale, prodotti: un secondo album distribuito in tutto il mondo, 2 video in grafica di animazione, 3 singoli che si sono ben posizionati nelle classifiche delle radio italiane, e che hanno all'attivo migliaia di passaggi radio. La band, oltre ai frequenti live nella capitale, si è esibita sul palco di Radio Deejay; ha fatto un tour in Europa di 7 date (Ungheria, Polonia e Croazia); ha partecipato all'"Uniweb Tour" (tour di 12 date nelle più importanti web radio Universitarie, patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali), e ha rilasciato moltissime interviste radiofoniche. A luglio 2017 la band si esibirà in un importante festival in Ucraina il «Faine Misto Festival» accanto ad artisti di fama internazionale quali Guano Apes e Poets of the fall. In uscita il loro terzo singolo in italiano dal titolo "Alaska".