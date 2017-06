Lo storico MOTORADUNO ed il più GRANDE FESTIVAL del Sud Italia.In occasione del 15° Anniversario degli INDIAN BIKERS Motorcycle Club Taranto 1%, ritorna il SOUTH'S CHEYENNE INTERNATIONAL BIKE SHOW & METAL/ROCK FESTIVAL, motoraduno in grande stile legato alla cultura bikers old school, un evento che è diventato negli anni un' icona del movimento sia BIKERS che MUSICALE di tutto il Sud Italia!Una tre giorni indimenticabile dal 4 al 6 Agosto 2017.Contestualmente al raduno già ricco di intrattenimenti, show, biker's games e sorprese, si avvicenderanno sul palco oltre 40 Band nel METAL /ROCK FESTIVAL con headliners nelle tre serate PINO SCOTTO, FOLKSTONE e LACUNA COIL!! Come nelle altre edizioni, anche quest'anno ci sarà un contest per band Rock e Metal, al primo classificato per ogni categoria, verrà consegnato un premio in denaro di € 1.000 e l'opportunità di esibirsi nella serata conclusiva sullo stesso palco dei LACUNA COIL!!!La giuria sarà composta da professionisti del settore, nomi importanti del panorama musicale Nazionale e non solo come: PINO SCOTTO, DJ TOKY di VIRGIN RADIO, Camillo Fasulo di Radio CICCIO RICCIO, capo redattori di note riviste musicali, organizzatori di Eventi Rock e Metal del Sud Italia e tanti altri!!!Le iscrizioni sono aperte fino al 30 Giugno 2017.il VERDETTO per entrambe le categorie, verrà annunciato nel corso della serata del 5 Agosto, nella quale avverrà anche la premiazione.PROGRAMMA:VENERDI' 4 AGOSTO- H.17.00 - Inizio del Contest tra le band METAL- H.22.30 - PINO SCOTTO + Evillive + Stillness'Blade + Soul of Steel.SABATO 05 AGOSTO- H.17.00 - Inizio del Contest tra le band ROCK- H.22.30 - FOLKSTONE + Subliminal Fear + Motel Noir + D With Us.DOMENICA 6 AGOSTO- H.18:00 - Vincitori dei Contest + WaterCrisis + Ninfea + Breking Larsen Theory + Elegy of Madness + Psycholies.- H.22.30 - LACUNA COIL.Il tutto in collaborazione con MORRIGAN PROMOTIONInfo e prevendite: www.bookingshow.it