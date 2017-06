Sono terminate, presso gli studi della label Joe Black Production, le registrazioni della produzione discografica targata “Salam Music Stage”che ha coinvolto quattro richiedenti asilo politico ospiti presso l’Hotel Bel Sit, centro di accoglienza gestito dalla Salam ong. I quattro Artisti, in arte “Kya Man”e “Black Soul”(il duo), “Yike Euro” “Zil Djzibril”si sono cimentati alla grande su tre brani molto accattivanti dal contenuto molto forte ed emozionante, racconta Giovanni Orlando della casa discografica. Quattro Artisti per tre singoli che sono “Aidez nous”di Kya Man e Black Soul –“La guerre”di Yike Euro e “Freestyle”di Zil Djbril. Singoli che usciranno all’interno della prima compilation Salam Music Stage prodotta dalla stessa ONG Salam in collaborazione con il produttore Giovanni Orlando (producer della Joe Black Production) e coadiuvato da Simone Costantino (compositore ed arrangiatore), Roberto Boccia (tecnico del suono e fonico), Fabiola Troilo PH @Bringout (Art Work) e Maurizio Mazzarella (Press office). Sono state tre settimane molto intense e cariche di emozioni forti. Elisa Fedele, mediatrice culturale che ha seguito i quattro artisti dal momento in cui il progetto è iniziato racconta “dei pomeriggi in sala registrazione”di quella speciale “unione e solidarietà dei quattro giovani talenti”“accomunati da un viaggio faticoso e che segna profondamente l’animo umano come quello dell’Africa Sub-sahariana, che li ha portati fin qui” Giovanni Orlando dice di questi giorni: “…sono stati giorni di intenso lavoro ma che vorrei non terminassero mai. In tutta la mia carriera non mi ero emozionato e gratificato tanto quanto questa volta. I ragazzi sono davvero stupendi, mi hanno insegnato moltissimo ed hanno tanto da insegnare a tutti noi. Non mi riferisco in particolare alle loro drammatiche storie ma, soprattutto all’amore, alla gentilezza e dignità che hanno nonostante tutto quello che hanno passato e stanno passando. Sono persone da cui noi dobbiamo imparare molto …oltre al grande groove che hanno nel sangue. Grazie a Simona Fernandez e a tutta l’equipe meravigliosa composta da Elisa Fedele, Valentina D’Alò, Helen Pontiello, Antonietta Podda e tutti gli altri. Grazie di cuore” Ora la produzione entra nella fase di preparazione alla commercializzazione dei brani che vedranno la loro uscita internazionale, in tutti i paesi del mondo, non prima di luglio. La data è ancora in fase di definizione così come la campagna di marketing, Social media e di promozione. Quest’ultima vedrà la collaborazione di Attilio Capilli conduttore e responsabile della promozione radio della Joe Black Production che si affiderà ad una storica radio per il lancio in esclusiva mondiale dei tre brani: Radio Capodistria sarà la madrina di questa straordinaria iniziativa di musica e intercultura. In particolare, la promozione dei tre brani sarà sicuramente garantita anche dalla partecipazione dei quattro Artisti al prossimo Taranto Rock Festival 2017 organizzato in maniera impeccabile da Francesco Falcone, Ciro Bianco e Marilyn Pastorelli di Altramusicalive. La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sede della label Pugliese Joe Black Production il 29 giugno prossimo alle ore 19.00. Saranno presenti oltre ai quattro artisti, il direttivo della ONG Salam con la sua presidente Simona Fernandez, la Joe Black Production, Attilio Capilli, Altramusicalive di Francesco Falcone, Maurizio Mazzarella e tutti gli addetti ai lavori che hanno reso possibile questa produzione. Al termine della conferenza stampa ci sarà l’esibizione live degli artisti che presenteranno per la prima volta in esclusiva i tre singoli. La serata continuerà con un Dj set ed un apericena africano. Il servizio Bar & Beverage completeranno la serata.