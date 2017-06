Per celebrare l’imminente uscita del nuovo album “Seven Gates”, alcuni fans dei Faceless Night hanno realizzato un videogioco intitolato “Seven Gates: Redemption”. Il gioco, creato mediante il software "RPG Maker VX ACE", ha come colonna sonora, estratti in formato midi dell’imminente album, presto edito da Anger Music Releases e distribuito da Punishment 18 Records.Il gioco, di natura umoristica, è ambientato in un mondo dove il metal ha rimpiazzato tutti i generi musicali. Il protagonista é un giovane musicista, costretto ad attraversare gli inferi per diventare un degno metallaro. I Faceless Night compaiono all'interno del gioco con il compito di guidare il protagonista attraverso i gironi.Al seguente link potrete scaricare gratuitamente "Seven Gates: Redemption", buon divertimento!https://www.indiexpo.net/it/games/seven-gates-redemptionSeven gates Tour 2017:30/06/2017 - Bresso (MI) - Blue Rose: release party (+ Guest TBA)07/10/2017 - Bresso (MI) - Blue Rose: Faceless Night + Winterage + guest28/10/2017 – Busto Arsizio - (VA) – Comunità Giovanile: w. Perpetual Fire25/11/2017 – Caleppio di Settala - (MI) – Dundee PubOfficial: http://www.facelessnight.com Facebook: https://tinyurl.com/facelessnight You Tube: https://tinyurl.com/Faceless-Night-Band Label: www.angermusic.it Dist: http://www.punishment18records.com/