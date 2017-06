I Párodos, Avantgarde Progressive Black Metal band da Salerno, hanno pubblicato il primo Lyric Video ufficiale, "Catharsis", tratto dall'omonimo full-lenght di prossima uscita. Il video è visibile al seguente link: https://youtu.be/mRG6bRg-eYo "Catharsis" è la title track e il nucleo pulsante dell'album, il primo tassello di un multiforme lavoro che rappresenta, metaforicamente, il percorso attraverso la tragedia dell'animo umano. Un rituale di purificazione, un inno alla rinascita della vita dalla morte nel ciclo infinito dell'esistenza.Realizzato da EstemArte Videoproduzioni (Scuorn, Hour of Penance, Impaled Nazarene), il video rappresenta appieno il concept della band coi suoi riferimenti al mondo classico e alla tragedia greca."Catharsis" è stato registrato, mixato e masterizzato da Marco "Cinghio" Mastrobuono (Hour of Penance, Buffalo Grillz) presso il Kick Recording Studio (Fleshgod Apocalypse, Shores of Null). Ulteriori orchestrazioni a cura di Riccardo Studer (Stormlord).Segui la band qui: