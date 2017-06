Anche in questo inizio di settimana ecco a voi un resoconto dei videoclip pubblicati da alcune band negli ultimi giorni.Iniziamo con idi), e(ex-), che hanno pubblicato la clip del brano "".La canzone è tratta dall'album "", in uscita il prossimo 14 luglio su etichettahanno invece pubblicato il videoclip, diretto e girato da, di "", nuovo singolo tratto dal loro ultimo album "" disponibile dallo scorso 7 aprile.Proseguiamo con idideie il loro videoclip di "". La canzone è tratta dal debutto discografico del progetto, "".Nuovo videoclip anche per il super-gruppo, guidato da) e(ex-). Di seguito trovate la clip di "", brano tratto dal debut album omonimo in uscita il 4 agosto su etichettaE' da poco uscito il nuovo album dei, "", su etichetta, e di seguito trovate il videoclip diretto daper la title-track dell'opera.Anche i francesisono pronti a pubblicare il loro nuovo album, intitolato "", il prossimo 25 agosto su etichetta. Tratto dal disco è il brano "", di cui trovate il videoclip di seguito:Chiudiamo con i, la nuova band di) e(ex-).Tratto dal loro album di debutto omonimo, in arrivo il 23 giugno su etichetta, ecco a voi la clip di "".