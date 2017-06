Il 13 Maggio glihanno pubblicato la cover video di, il brano di apertura di “Human”, album capolavoro dei. Si tratta di un omaggio per il 50esimo anniversario della nascita di Chuck Schuldiner e un regalo per tutti i metalheads. Questo è il primissimo lavoro in studio per la nuova line-up.Inoltre la band ha firmato con(USA) per rilasciare una nuova edizione di “”. Questa volta sarà un doppio CD con brani dai demo tape e con le quattro tracce dai due 7’’ che uscirono nel 1994. L’etichetta tiene particolarmente a stampare la copertina come nella prima edizione ed è riuscita a convincere la band ad inserire finalmente anche i testi che, prima d’ora, non erano mai stati pubblicati!Dopo diversi cambiamenti di line-up la band ha finalmente ritrovato la stabilità e un combo ben coeso:Purtroppo Alex Guadagnoli ha lasciato la band. Sfortunatamente i sempre crescenti impegni oltre oceano non gli permettono più di potersi dedicare ad Electrocution.: grande compositore e chitarrista ritmico, ottimo anche come solista, proveniente da Neurasthenia, Lehmann Project ed ex turnista per varie band come ad esempio: Blaze Bayley.: giovanissimo chitarrista solista dalle doti preziose (22 anni), con una preparazione classica alle spalle, prima al pianoforte e alla chitarra poi.: di grandi capacità tecniche, abituato a suonare anche sul sei corde fretless. Come Neil proviene da Neurasthenia, Lehmann Project ed ex turnista per varie band come ad esempio: Blaze Bayley.: si è unito alla band già nel 2013 suonando nell’album Metaphysincarnation.: è il fondatore e continua imperterrito il suo lavoro di frontman, senza chitarra ora, ma con il suo growl.Con questa formazione Electrocution ha cominciato il lavoro sul nuovo album. Sarà il risultato della collaborazione totale di tutta la band e, anche Alex Guadagnoli parteciperà come ospite solista.