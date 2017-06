celebra il 10 anno di carriera con il rilascio di un nuovo disco ed un release party a Camden Town, LondraSaràil titolo del nuovo album di John D. Prasec, che uscirà il 16 Giugno 2017. Il disco, che arriva a 2 anni di distanza dal John Prasec EP, è stato anticipato dal singolo The One e conterrà 9 tracce. E’ un progetto che ha tenuto impegnato l'artista per tutto il 2016, John ha dichiarato a tal proposito che questo lavoro, e' il più' rumoroso prodotto dall'artista.All'interno del album inoltre e' contenuta una versione in salsa Prasec del super classico dei Motorhead - Ace of SpadesAlla serata di presentazione del nuovo lavoro suoneranno inoltre i Paz Manera che presenteranno il loro nuovo lavoro Superbreakout e gli ElBrano in tour con il loro nuovo album Agora'.