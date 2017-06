, Occult Rock Band con ex membri dista per realizzare le preproduzioni per il suo EP dal titolo "".La band mantiene il riserbo sull'identità dei membri; è certo che i testi saranno in italiano e che il disco concept a luglio rilasciato sarà ispirato alle tradizioni occulte italiane e sviluppato a partire da una storyline originale che vede nel dipanarsi della trama anche la partecipazione degli stessi membri come protagonisti.Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi dalla band attraverso news e/o comunicati stampa. Nel frattempo è disponibile online un teaser con anticipazioni dalle preproduzioni.La band è in cerca di un supporto professionale/promozionale tale da allargare le proprie prospettive al mercato nazionale ed internazionale della musica occulta.Band Contacts madalenaoccultband@gmail.com