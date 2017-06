è una data storica, parte infatti ufficialmente oggi la nuova avventura degli, col primo giorno di prove con la lineup al completo.touring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- DrumsLe prove si sono svolte a, come possiamo vedere sulla pagina Facebook diPhoto credit:Vedremo nei prossimi giorni se trapeleranno indiscrezioni sulla possibile setlist del prossimoOvviamente vi terremo informatiRicordiamo che le date confermate al momento, sono le seguenti:Oct 19 - Escena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, Mexico Oct 21 - Arena Ciudad De Mexico, Mexico City, MexicoOct 25 - Gran Carpa de las Américas, Bogota, ColombiaOct 28 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi on Stage, Porto Alegre, BrazilNov 02 - Estadio Luna Park, Buenos Aires City, ArgentinaNov 03 - Teatro Caupolican, Santiago, Chile Nov 05 - Teatro Caupolican, Santiago, ChileNov 10 - Samsung Hall, Zürich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena, Stuttgart, GermanyNov 12 - Zenith, Munich, GermanyNov 14 - O2 Academy, Brixton London, United KingdomNov 15 - Zenith, Paris, FranceNov 20 - 013, Tilburg, NetherlandsNov 24 - RuhrCongress Bochum, Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna, Praga, Repubblica CecaNov 26 - Aegon Arena, Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło, Varsaw, PolandNov 30 - Helsinki Icehall Jäähalli, Helsinki, FinlandiaDec 02 - Partille Arena, Göteborg, SwedwenDec 04 - Temodrom - Berlin, GermanyDec 09 - WiZink Center, Madrid, SpagnaDec 14 - Sports hall "Arena Armeec Sofia”, Sofia, BulgariaDec 15 - Pavilionul Central Romexpo, Bucharest, Romania*Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30