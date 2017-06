’ disponibile in download gratuitoOSLO – Mortiis presenterà dal vivo il suo disco del 1994 “Ånden Som Gjorde Opprør” alla celebrazione del 30° anniversario della Cold Meat Industry a Stoccolma.L’evento curato da Death Disco Productions e Cold Meat Industry si terrà il 3 e il 4 novembre e Mortiis sarà l’headliner.Al festival parteciperanno inoltreI biglietti sono disponibili a questo indirizzo Mortiis ha reso disponibile in download gratuito il disco “Ånden Som Gjorde Opprør”.“The Great Corrupter”, l’ultima uscita di Mortiis, è una collezione di canzoni di “The Great Deceiver”, decostruite e magistralmente “corrotte” da artisti quali Chris Vrenna, Rhys Fulber, Die Krupps, John Fryer, GODFLESH, Merzbow, Apoptygma Berzerk, In Slaughter Natives, Raison D´Etre, Je$us Loves Amerika, PIG, e molti altri. Il disco contiene anche degli inediti.