" festeggia quest'anno il trentesimo anniversario della sua pubblicazione e per celebrare degnamente l'evento, la band si esibira' prossimamente inserendo nella propria scaletta super-classici e brani piu' oscuri contenuti del debut album,che ha tracciato un solco piu' che indelebile nella storia della musica estrema.Old-schoolers preparatevi al giorno del giudizio,questi prossimi XXXth anniversary shows rimarranno a lungo impressi nella vostra mente...THE FLAG OF THE INVERTED CROSS STILL WAVES DOWN IN HELL....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NECRODEATH italian summer festivalsSAB 8 LUGLIO PARMA true metal fest.VEN 14 LUGLIO SOMMA LOMBARDA (va) rock inn SommaMER 9 AGOSTO ROZZANO (mi) (opening POSSESSED)-------------------------------------------------------------