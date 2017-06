ISOLA SUMMER ARENA

con: HIDEOUS DIVINITY-SUBHUMAN-INJURY-FROM THE DEPTH-BLACK TERAPY-ADVERSOR-HUMAN DECAY-DEMOLITION SAINT-PRIMOSANGUE-STONEDRIFT-HERCESIS



Fervono i preparativi per l’, festival metal benefico giunto alla sua quinta edizione, organizzato per onorare la memoria di, amministratore dell’.evoforum scomparso nel 2013.presso l’di, si alternaranno sul palco 11 bands per oltre 9 ore di musica, il tutto ad. Novità di quest'anno è la location rinnovata, infatti i concerti si terranno in un campo da calcio, rivestito da una tensostruttura che coprirà palco e pubblico, completamente aereata, dove si potrà assistere ai concerti al riparo dal sole e da eventuali intemperie.Di seguito gli orari ufficiali:Durante il festival sarà possibile fare donazioni che verranno devolute totalmente all’A.N.T. (Associazione Oncologica Domiciliare Gratuita e Prevenzione). Per ogni donazione verrà rilasciato un biglietto numerato, con il quale potrete partecipare all’estrazione di 2 biglietti per il TRUE METAL FESTIVAL -ITALIAN AGGRESSION EDITION, che si terrà a L '8 luglio presso l'Isola Summer Arena con BULLDOZER, SCHIZO, NECRODEATH, STRANA OFFICINA, IN.SI.DIA., DISTRUZIONE, RAIN, GAME OVER e ULVEDHARR offerti da Apocalypse Extreme Agency e Eagle Booking.Grazie anche a TORNADO RIDE RECORDS, che sarà presente il giorno del festival con il suo stand, sarà possibile inoltre vincere un box 4 CD dei Metallica del mitico live a Torino del 1993, una vera rarità per collezionisti. per vincerlo basta acquistare un biglietto presso lo stand al costo di 5 euro. Tutto l'incasso sarà devoluto all'associazione ANT.Saranno presenti vari stands con merchandising, dischi, t-shirts, ampio parcheggio gratuito e inoltre sarà possibile mangiare e bere ottima birra.L’EVENTO SI TERRA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA.Info: