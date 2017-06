"SinnerS Militia 2017" : Hand Grenades, Injury, Jolly Roger e Darkyngs live a Mantova

Sabato 10 giugno 2017, a partire dalle ore 21.00, si esibiranno sul palco, tre band della scena underground locale.L'evento organizzato dallo staff Sinners Reunion Pub, in collaborazione con Frammenti di un Cuore Esploso ed Rebel Circle, e avrà come nome Sinners Militia 2017Vedrà avvicendarsi sul palco: Hand Grenades, Injury, Jolly Roger e Darkyngs. A seguire dj set fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso Sinners Reunion Pub, Via Ilaria Alpi, 46100, MantovaNESSUNA TESSERA RICHIESTAINGRESSO GRATUITOInformazioni sulla serata:SINNERS MILITIA 2017:Hand Grenades (Thrash Metal da Ancona)Injury (Thrash Metal da Reggio Emilia)Jolly Roger (Rock da Reggio Emilia)Darkyngs (Metal da Mantova)Informazioni sul locale e organizzazione:Pagine Facebook: