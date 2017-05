DOMENICA 11 GIUGNO @ Traffic Live

Dopo circa un anno di collaborazione, segnata da momenti indimenticabili, momenti divertenti, momenti difficili, "scontri" di vedute, ri-appacificazioni, abbracci "sudati" e headbaning vari, i Gravestone hanno deciso di interrompere la COLLABORAZIONE ARTISTICA con il frontman Alessandro Iacobellis. Nonostante tutto, la stima professionale e personale rimangono, verso un componente che è stato fondamentale per la crescita della band. In bocca al lupo ad Ale per i suoi progetti futuri e a noi Gravestone per il proseguio della nostra avventura con il frontman che verrà! PER ASPERA AD MAIORA!

A breve l'annuncio ufficiale del nuovo cantante

STAY TUNED, STAY GRAVESTONE \m/

Presenta:" RELEASE PARTY (Sliptrick Records)+ @Finalmente dopo il successo didel 1994, che li ha visti protagonisti della scena metal italiana, I Gravestone tornano con una formazione totalmente rinnovata e con un sound moderno e accattivante, reso unico dagli inserti di tastiere che spaziano tra progressive ed atmosfere horror. La band romana presenterà il suo nuovo, granitico e straripante EP edito e distribuito dalla Sliptrick Recordsche sta riscuotendo consensi sulle piu importanti testate giornalistiche. Dopo le fatiche live del Southern Storm Fest II e il supporto agli I am Morbid, verranno ad infuocare il palco del Traffic live club. Se non volete perdervi il grandioso ritorno di una delle band piu importanti della scena underground degli anni 90, la vostra presenza è dobbligo.Durante la serata avrete modo di trovare unarea merchandising ricca di novità e sorprese.Traffic LiveVia Prenestina 738, RomaIngresso ore 21:30Biglietto in cassa 5 euro**********Nel frattempo ieri sera sulla pagina FB ufficiale della band , è apparso il seguente comunicato: