L’italiana rock band, in procinto di lanciare il loro terzo singolo dal titolo “”, e a distanza di un anno dall’uscita del secondo album “” (Agoge Records), è stata confermata nel bill del prestigioso “”. Nella nota manifestazione che durerà 4 giorni e 3 notti dal 20 al 23 Luglio 2017, e che avrà luogo nell'autodromo di Ternopil in Ucraina, gli Sviet Margot si esibiranno accanto a band di fama internazionale tra i quali: Guano Apes, Poets Of The Fall e molti altri.L'esibizione degli Sviet Margot è prevista per venerdì 21 Luglio 2017 sul “Light Stage” del festival ucraino.