Dopo svariati shows già condivisi in Italia e all’estero, iavranno nuovamente l'onore di calcare lo stesso palco di, in qualità di main support, per l'unica tappa italiana del loro “" l'8 Giugno all'Alcatraz di Milano.Per l'occasione la band proporrà uno speciale live set con brani recenti e svariati classici Sadist raramente proposti dal vivo. Stay Tuned!Biglietti in vendita su http://www.ticketone.it