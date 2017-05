Il chitarrista sicilianoha pubblicato il video del "making of" relativo alle registrazioni delle chitarre del nuovo album strumentale, il terzo, che si intitolerà "".Dopo "Journey Through My Memory" (MINOTAURO RECORDS), che ha avuto ottime recensioni in tutto il mondo, il chitarrista propone ancora un disco pieno di riff coinvolgenti, assoli di chitarra ricchi di tecnica, melodia e gusto.Un album che non deluderà i fan del metal sinfonico con parti di chitarra estreme.Nelle prossime settimane saranno resi noti i musicisti coinvolti nelle registrazioni e la copertina.