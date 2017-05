Nel player YouTube in calce alla notizia potete ascoltare una canzone dei, intitolata "".Il brano è tratto dall'album "", uscito lo scorso ottobre su etichettaLa band ha inoltre avviato un concorso per i propri fan, invitandoli a registrare un video cantare o suonare la title-track dell’album, pubblicarlo su YouTube e inviarne il link a contest@ulterium-records.com , fino al 20 di giugno.I vincitori saranno premiati come segue: