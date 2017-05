È aperto il bando di iscrizione per ilche si svolgerà a Manduria (TA) ilpresso lo Stadio Comunale sulla Strada Provinciale per Francavilla Fontana.Al primo classificato per ogni categoria un premio in denaro di Euro 1.000,00 e la possibilità di esibirsi nella serata finale del 6 Agosto con headliner iSono ammesse al concorso band rock, metal e tribute band (rock o metal).Le iscrizioni sono aperteo al raggiungimento massimo di 20 band per categoria.NON SONO PREVISTE PRESELEZIONI.QUOTA E MODALITÀ:La quota di iscrizione (tramite bonifico intestato a A.P.S.-A.S.D. WHITE AND BLACK PISTONS MANDURIA - Conto Corrente Bancario presso la filiale di Manduria della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA IBAN: IT 35 V 08354 78920 001000 206710) è di euro 50,00 per ogni componente della band e comprende, tramite l'apposito pass che verrà fornito, l'ingresso gratuito alle tre giornate della manifestazione.Inviare un PDF tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: southscheyenne@gmail.com con le seguenti informazioni:1) NOME DELLA BAND2) NOME, COGNOME ED ETÀ DI OGNI COMPONENTE3) PROVENIENZA4) GENERE MUSICALE5) CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE (ROCK O METAL)6) COPIA DELLA RICEVUTA DI BONIFICO DELL'INTERA SOMMA7) E-MAIL DI RIFERIMENTO E NUMERO TELEFONICO DI UN REFERENTEAlla chiusura delle iscrizioni, le band verranno contattate per tutti i dettagli e per partecipare ad un briefing con tutti gli addetti ai lavori nel quale verranno decise scalette di esibizione, orari del soundcheck, backline fornito ed esigenze varie. L'assenza al briefing prevede l'esclusione dal concorso. Eventuali casi eccezionali verranno valutati se comunicati tempestivamente.A FINE CONCORSO "PINO SCOTTO IN CONCERTO" + GUEST... ROCK FESTIVAL:A FINE CONCORSO "FOLKESTONE IN CONCERTO + MOTELNOIRE + GUEST..Le band avranno a disposizione 10 minuti di esibizione (cambio palco escluso). La giuria che valuterà le esibizioni sarà composta da cinque noti personaggi della scena musicale italiana (musicisti, giornalisti, esponenti di note emittenti radiofoniche). La valutazione avverrà in base ai seguenti criteri: tecnica, originalità, presenza scenica e qualità musicale in generale. Il verdetto per entrambe le categorie, verrà annunciato nel corso della serata del 5 Agosto, in cui avverrà anche la premiazione.Per maggiori informazioni: Mimmo Tel. 348 5436466