Evento a dir poco imperdibile quello della 23esima edizione dell'Agglutination Festival 2017!Il 19 Agosto a Chiaramonte (Potenza) si esibiranno per una giornata indimenticabile:(UK) BLACK/SPEED METAL(GER) THRASH METAL(ITALY) POWER METAL(ITALY) THRASH METAL(ITALY) THRASH METAL(ITALY) PRO DEATH METAL(ITALY) MELODIC DEATH METAL(ITALY) MELODIC DEATH METALIl più importante festival del Sud Italia si svolgerà sabato 19 agosto a Chiaromonte (PZ). Come al solito non ci sarà prevendita e il biglietto d'ingresso del costo di €.si potrà fare direttamente sul posto il giorno del festival. Tutte le info ed autobus organizzati si possono trovare su