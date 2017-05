Per la morte del 34enne egiziano, avvenuta il 18 giugno 2013, mentre smontava il palco del concerto deial Forum di Assago (MI) il Tribunale ha finalmente posto la parola fine..Superate le varie difficoltà legate al dedalo di appalti e subappalti che hanno causato indirettamente la morte dell'operaio egiziano (rimasto schiacciato tra la parete del montacarichi e uno dei 6 pesanti carrelli con ruote che stava caricando), il Tribunale ha assolto man mano tutti gli organizzatori e le società regolarmente iscritte ai lavoti partendo dalla Soc., la società americana degli artisti dei Kiss, che per allestire il palco aveva stipulato un contratto con la, la quale per la fornitura della manodopera aveva firmato un contratto con la cooperativache a sua volta per l'invio di altri operai aveva fatto un contratto con la cooperativaIl problema era che il povero Farouk era entrato al Forum con altri tre facchini «», gli era stato fornito un braccialetto giallo e non gli era stata data nessuna informazione nè sul tipo di lavoro, nè sui rischi ad esso connessi !Il Tribunale ha precisato che «Ha quindi assoltoperché rivoltosi a imprese e a professionisti legittimi e perché nel 2014 il Ministero del Lavoro aveva emanato il «decreto palchi», che «ha influito sui contenuti del Piano operativo di sicurezza e ne ha ridotto il campo di applicazione», traducendosi in una «» .Assolta ancheperché il suo personale operava «/I]» i cui due amministratori sono stati condannati rispettivamente a 22 mesi con patteggiamento e 9 mesi, in quanto «non avevano nè valutato i rischi per la sicurezza, nè informato i lavoratori in relazione alla specifica mansione».La giudice Anna Zamagni ha sottolineato infatti che qualora Farouk fosse stato adeguatamente informato sui rischi l’evento "non si sarebbe verificato". Parole pesanti che la coop Working Crew, sprovvista dei modelli organizzativi previsti dalla legge 231/2001, ha scontato con una condannaIn buona sostanza, in tutta questa intricata vicenda giudiziale, ha pagato solo chi reclutò l'operaio egiziano in modo irregolare.