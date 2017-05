Domani giovedì 25 Maggio 2017 grande appuntamento super gli amanti del gothic metal: il cantantee il chitarristadei famosisaranno ospiti in studio in intervista durante in programmacondotto dal noto dj, per l’occasione insieme alla giornalista e musicistaSi parlerà in diretta e in anteprima del nuovo album “” in uscita a Settembre viaoltre ad altre curiosità legate al gruppo.Potrete interagire con Nick e Greg inviando le vostre mail a diretta@radiolombardia.it o inviando i vostri sms al numero 3392663825 .Il programma come sempre sarà in onda dalle ore 20.00 circa alle ore 22.00 e potrà essere ascoltato via radio sulla frequenza 100.3 FM e seguito in tutto il mondo in streaming audio e soprattutto video tramite il sito http://www.radiolombardia.it