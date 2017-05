Il notoha pubblicato in prima pagina una notizia ancora da confermare secondo cui isaranno i Co-headliner, o megliodegliper ilNello stesso articolo si parla anche di un possibile album deglicon la formazione originale, di cui avevamo già parlato qualche mese fa.Ricordiamo che le date confermate al momento, sono le seguentiOct 19 - Escena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, Mexico Oct 21 - Arena Ciudad De Mexico, Mexico City, MexicoOct 25 - Gran Carpa de las Américas, Bogota, ColombiaOct 28 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi on Stage, Porto Alegre, BrazilNov 02 - Estadio Luna Park, Buenos Aires City, ArgentinaNov 03 - Teatro Caupolican, Santiago, Chile Nov 05 - Teatro Caupolican, Santiago, ChileNov 10 - Samsung Hall, Zürich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena, Stuttgart, GermanyNov 12 - Zenith, Munich, GermanyNov 14 - O2 Academy, Brixton London, United KingdomNov 15 - Zenith, Paris, FranceNov 20 - 013, Tilburg, NetherlandsNov 24 - RuhrCongress Bochum, Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna, Praga, Repubblica CecaNov 26 - Aegon Arena, Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło, Varsaw, PolandNov 30 - Helsinki Icehall Jäähalli, Helsinki, FinlandiaDec 02 - Partille Arena, Göteborg, SwedwenDec 04 - Temodrom - Berlin, GermanyDec 09 - WiZink Center, Madrid, SpagnaDec 14 - Sports hall "Arena Armeec Sofia”, Sofia, BulgariaDec 15 - Pavilionul Central Romexpo, Bucharest, Romania*Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30touring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- Drums