Dopo il grandissimo successo riscontrato a Brescia lo scorso 25 marzo, tornano in Italia per un’unica data al centro-sud i maestri del doomNati a Stoccolma nel 1984 il quintetto svedese è asceso agli onori della cronaca pochi anni dopo il suo debutto con album come “” e “”, da tutti considerati i loro capolavori.Forti di milioni di dischi venduti e di una fan base che nel corso degli anni non è mai diminuita (ma, anzi, aumentata), i CANDLEMASS hanno confermato la loro potenza anche nell’ultimo concerto italiano.Assenti da Roma da ben 12 anni, sarà un concerto da non perdere assolutamente!In apertura si esibiranno delle band italiane ancora da definire.30 settembre 2017Biglietti: 28€ + d.p,30€ in cassaI biglietti saranno disponibili presso ile su Ticketone