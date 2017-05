Barley Arts presenta EVERGREY

DATA UNICA PER ASCOLTARE IL NUOVO ALBUM THE STORM WITHIN

In occasione del loro ventesimo anniversario, gli Evergrey saranno in Italia per una data unica durante la quale presenteranno i brani di, il loro ultimo album, uscito lo scorso 9 settembre. L'appuntamento è peraldi Milano. I biglietti saranno disponibili su(online e punti vendita) daLa band di progressive/power metal di Göteborg festeggia il suo ventesimo compleanno con l'album più potente della sua carriera. Tutti coloro che hanno seguito glifin dalle loro origini troveranno difficile non rimanere totalmente stregati dall'atmosfera digià al primo ascolto. Gli elementi progressive, dark e melanconici che costituiscono il tratto distintivo dell'ensemble sono più presenti e forti che mai, l'album si classifica come uno dei lavori più progressive in termini di performance, ma glihanno fatto in modo di renderlo accessibile e diretto più dei loro nove precedenti lavori. Il frontman e fondatoreafferma che la band ha imparato dall'esperienza delle due decadi di vita per ottenere il tipo di sensazioni di, in particolare dall'albumdel 2014, che ha visto glirinnovati sia nell'energia che nella line-up." dice Englund, "EVERGREYDomenica 24 Settembre 2017Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98Posto unico in piedi: € 18,00 + prev.Biglietti disponibili su(sito e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!