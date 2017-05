Dopo 4 anni dallo scioglimento gliritornano con una rinnovata line-up!Da sinistra a destra : Fabio Migliori (batteria), Andrea Pistone (basso), Francesco Cremisini (voce/chitarra), Matteo Bellezza (chitarra).La band ha già scritto e registrato nuovo materiale aidi(Flasgod Apocalypse, Hour Of Penance) e siglato un accordo di collaborazione con l'agenzia di managementAl seguente link è già disponibile una preview del nuovo video per il pezzo dal titolo "Sul fronte live gli Enemynside saranno impegnati il 1° Giugno al Traffic di Roma in compagnia di Asphaltator e Soldiers Of A Wrong e il 24 Giugno al Metalhead Meeting di Bucarest insieme a bands del calibro di Sepultura, Agnostic Front, Cradle of Filth e Ross The Boss