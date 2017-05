Barley Arts presenta ELUVEITIE AL METAL FOR EMERGENCY FESTIVAL ARRIVA LA METAL BAND DI MAGGIOR SUCCESSO DELLA SVIZZERA

Gli, il gruppo folk metal svizzero di maggior successo, arrivano in Italia il prossimo sabato 5 agosto all’Area Polifunzionale di Filago (BG) per il. Il concerto è ad ingresso gratuito., elvetico in gallico, è la band nata nel 2002 come laboratorio di idee del leader: nell’idea del cantante, gliavrebbero dovuto sintetizzare il gotic e il death metal con gli antichi temi e le melodie folk. In quindici anni di carriera, la band ha più volte raggiunto risultati importanti che gli hanno permesso di affermarsi come la band metal della Svizzera per eccellenza.del 2012 ha segnato uno dei punti più alti per glicon un lunghissimo tour che li ha condotti in Nord America, Europa, America del Sud, Australia e Asia. L’album si è inoltre classificato al terzo posto nella Billboard Heatseekers Chart (USA), al quarto in Svizzera, al sesto posto nella Canada Hard Music e al settimo nella USA Hard Music.Glisono(voce, mandolino, flauto, whistle, cornamusa, gaita, chitarra, bodhràn),(basso),(chitarra elettrica),(cornamusa, flauto),(violino),(batteria),(chitarra elettrica),(ghironda),(voce, arpa celtica, mandola). Con l’attuale formazione, glihanno fatto storia diventando la prima band metal a ricevere i rinomati Swiss Music Awards, l’equivalente svizzero dei Grammy Awards.Filago (BG) – Metal For Emergency Festival, Area Polifunzionale di FilagoIngresso gratuito.