, in collaborazione con, è felice di invitarvi a questo imperdibile appuntamento durante il quale i tour di due pesi massimi dell'hardcore mondiale comesi uniranno nel nostro paese per due date esclusive a Montagnana (PD) e Porto San Giorgio (FM). Maggiori informazioni sulle date negli eventi Facebook:11 Luglio - Bahnhof Live - Montagnana (PD)12 Luglio - Soundwave - Porto San Giorgio (FM)Prevendite per la data di Padova disponibili su: http://versusmusic.bigcartel.com/