Siamo sotto choc nel dover annunciare la morte “” di, il cantante deglie deiAveva 52 anni.Il musicista è morto nella notte a Detroit, mentre si trovava in tour con i Soundgarden; al momento non ci sono dettagli sulle cause della morte mentre la famiglia chiede di rispettare la sua privacy.Chris Cornell (l cui vero nome era Christopher Boyle) era nato a Seattle e lascia la moglie e tre figli.