sono finiti?Pare proprio di si dal momento che dopo chehanno formato un nuovo gruppo "Josh Todd & the Conflict" , è di questi giorni la notizia che il chitarristae il batteristahanno ufficialmente lasciato la band!Stevie D. ha confermato in un podcast che i Buckcherry concluderanno le date estive schedulate con Kevin Roentgen alle 6 corde e Sean Winchester alle pelli ( quest'ultimo è anche il batterista dei "Josh Todd & the Conflict" ), ma non è dato sapere quale sarà e se ci sarà un futuro per il gruppo.