per festeggiare i 30 anni di uno dei loro dischi più famosi, "", faranno uscire il prossimo 25 agosto un’edizione speciale dedicata a questo anniversario. Al momento non sono state rilasciate altre informazioni sul contenuto ad eccezione di questo breve comunicato nel post Facebook ufficiale con il quale annunciavano la ristampa in edizione speciale del disco:".Stay tuned!