Dopo aver annunciato le due date italiane del 25 Luglio ale del 26 Luglio aldi Villafranca (VR),conferma una nuova data che si terrà il prossimo 22 Novembre al. Il Reverendo Manson tornerà sulla scena con un nuovo album, attualmente in fase di lavorazione, dal titolo “”. Attendiamo, impazienti.Ecco di seguito i dettagli:Marilyn Manson+ special guestLa nuova data:22 novembre Torino, Pala AlpitourAlle ore 10 di venerdì 19 maggio la prevendita dei biglietti sarà avviata on line sul sito Ticketone e tramite Call Center. Alle ore 10 di domenica 21 maggio la prevendita dei biglietti sarà avviata anche presso i punti vendita Ticketone affronterà un tour estivo che passerà in Italia a luglio.Le date già annunciate: