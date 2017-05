Hello to our friends in Italy

We are genuinely sorry to report that we are no longer coming to your city on our upcoming tour. We were offered some shows with Foo Fighters and we just couldn’t pass up this opportunity. But you know us, and you know we will be back! We love you and will see you very soon!

Siamo spiacenti di comunicare che le due tappe italiane del tour dei, previste per domenica 2 luglio aldi Padova e lunedì 3 luglio aldi Sesto San Giovanni (MI) sonoper circostanze indipendenti dalla volontà diDi seguito la dichiarazione ufficiale della band:Chi avesse già comprato il biglietto potrà richiederne il rimborso con le seguenti modalità:Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone o Vivaticket: il rimborso potrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dell’evento: il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 10 luglio 2017 (fa fede il timbro postale) all’indirizzo TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione Commercio Elettronico).I termini per la richiesta di rimborso sono fissati tassativamente entro e non oltre il 10 luglio 2017.