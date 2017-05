IN THIS MOMENT SVELANO I DETTAGLI DEL LORO NUOVO E ATTESISSIMO ALBUM IN STUDIO "RITUAL" IN USCITA VENERDÌ 21 LUGLIO

Gliannunciano la pubblicazione del nuovo e sesto album in studio dal titolo, in uscita venerdì 21 luglio su etichettaL'album è già disponibile in pre-order su http://apple.co/2pNSwBi e chi effettuerà il pre-order della versione digitale , riceverà in instant grat download il primo singolo "". Ulteriori instant grat download saranno disponibili nelle settimane precedenti alla pubblicazione dell'album." – ora disponibile in streaming e download – è stato presentato con un inedito video sul canale YouTube della band.Prodotto dal collaboratore di lunga data e plurinominato ai(Five Finger Death Punch, Ozzy Osbourne),vede glispingere al limite le intime e oscure sonorità che da sempre li contraddistinguono, arricchite ora da provocatorie atmosfere doom e blues. Tra gli highlight: una drammatica rivisitazione del classico di" e "", un oscuro e folle viaggio musicale che vedecondividere il microfono con, leggendario frontman dei", spiega. ""." aggiunge il chitarrista. "".Glicelebrerannocon un importante tour in Nord America. Ad accompagnarli in queste date: Motionless In White, Vimic, Little Miss Nasty e Starset. Tutti i dettagli su inthismomentofficial.com/tour La band sarà inoltre protagonista di due incredibili show con gli Avenged Sevenfold il 19 giugno al Soaring Eagle Casino di Mt. Pleasant (MI) e con i Papa Roach il 23 giugno allo Streetfest di El Paso (TX).L'album del 2015 "Black Widow" ha avuto uno strepitoso debutto in classifica, al momento il più alto nella carriera degli In This Moment. E' stato #8 nella SoundScan/Billboard 200 e #3 nella "Hard Rock Album" di Billboard."BLACK WIDOW" contiene una serie di brani rock che sono state delle vere hit radiofoniche come "Sick Like Me," "Big Bad Wolf," "Sex Metal Barbie," e "The Fighter." I video dei brani, tutti co-diretti da Maria Brink, sono ora disponibili in streaming sul canale YouTube ufficiale della band.Per maggiori info vai su twitter.com/OfficialITM (@OfficialITM)