Arrivano in Italia per un unico esclusivo concerto gli straordinariGlisono letteralmente una Superband con alcuni dei più rispettati ed amati musicisti della scena metal: agli ex-si affiancano gli straordinari(CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) e(METAL CHURCH, LIZZY BORDEN): una band MOSTRUOSA che non ha davvero bisogno di parole aggiuntive.Lo show propone brani tratti dai dischi classici deiInsieme a loro i: leggende della scena death americana, parte di quel poker d'assi (insieme a Possessed, Death e Obituary) considerati come i veri e proprio fondatori del Death Metal, la band fondata daè stata tra più influenti della scena estrema. Dopo quindici anni di pausa, si sono riformati a fine anni '90, su iniziativa addirittura di Phil Anselmo, e da allora non si sono più fermati.Insieme a loro i californiani, band folk/thrash americana alla terza pubblicazione discografica: il loro ultimo EP, "", sta ottenendo lusinghieri riscontri da critica e pubblico.invece arrivano dall'Inghilterra; il loro progressive death/black, particolare e di grandissimo impatto, li ha resi una band di culto nell'underground estremo.In apertura i romani: tra le band più amate dell'underground italiano, sono in tour per promuovere l'ultimo eccezionale album "Questi i dettagli del concerto:VENERDÌ 2 GIUGNO - REVOLVER CLUBVia J.F. Kennedy 39, San Donà di Piave (VE)