STARSICK SYSTEM

Ascolta il nuovo singolo "Sinner" - Release Party a Milano

Seconda anteprima tratta da "", nuovo album! Oggi è il turno di "", quarta traccia dell'album, disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano mostra il lato più punk del sound della band, contrapposto al fattore heavy che ha contraddistinto gli altri lavori degliLe parole della band:Novità anche sul fronte live. Il 23 giugno infatti glifesteggeranno l'uscita dell'album con un imperdibile release party aldi Rho (MI). A questo si aggiunge una nuova data prevista per il 12 agosto insieme aiala Sclaunicco in provincia di Udine.Next Shows:09.06 Rock In Park c/o Legend Club, Milano - Evento FB 23.06 Rock'n'Roll Club, Rho (MI) - RELEASE PARTY - Evento FB 12.08 Rock'n Panda, Sclaunicco (UD)Ricordiamo che "" uscirà il prossimo 23 giugno per. L'album è già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali a questo link Sempre online il primo singolo "Tracklist:" è stato prodotto, mixato e masterizzato daaglidi Pordenone.La musica è stata scritta da, testi a cura di, arrangiamenti di