DAGOBA – Collaborazione con Century Media per il nuovo “Black Nova”

Il 25 agosto 2017 i francesipubblicheranno il nuovo e settimo album,, L’album sarà pubblicato in collaborazione conper il mercato francese eper il resto del mondo. Disponibile artwork e tracklist:1. Tenebra2. Inner Sun3. The Legacy Of Ares4. Stone Ocean5. The Infinite Chase6. The Grand Emptiness7. Lost Gravity8. Fire Dies9. Phoenix et Corvus10. Vantablack