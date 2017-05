POSSESSED – gli inventori del death metal firmano per Nuclear Blast!

è orgogliosa di annunciare finalmente il ritorno dei! Poche band hanno saputo spingere oltre i confini del metal estremo rispetto ai leggendari. Ancora meno band sono state in grado di creare uno stile unico, che continua a distinguerle da tutte le altre. I, essendo stati i primi a porre le basi di un genere, sono per definizione i creatori del death metal. Da quando hanno fatto irruzione sulla scena metal di San Francisco nei primi anni '80, ihanno ridefinito e rotto le regole del metal.è molto eccitata all’idea di far parte di quell’eredità ininterrotta.Il cantante e membro fondatoredichiara:".In questo breve video viene annunciata la firma pered è possibile ascoltare una parte di una nuova canzone in versione demo. Il primo full-length deiin 31 anni arriverà nel 2018.hanno conquistato la scena metal di San Francisco, suonando con i loro amici thrasher, e molte altre band. Nel 1982-1983, hanno registrato un demo di quattro canzoni. Una delle tracce demo, "Swing Of The Ax", è finita su "Metal Massacre 6 Compilation" e successivamente su "The Best of Metal Massacre". Uscito nell'ottobre 1985 su Combat Records “Seven Churches” ha fissato un nuovo standard per la musica estrema. Combinando i riff veloci, il rauco growl di Becerra, il basso veloce, la devastante batteria e e la produzione di Randy Burns, “Seven Churches” ha creato un nuovo genere di musica, il death metal. “Seven Churches” è diventato uno degli album più venduti dalla Combat Records. Non male per un quartetto di ragazzi della scuola superiore!", pubblicato a Halloween del 1986, è stato ben accolto soprattutto in Europa dove la band ha fatto un tour alla fine dell'anno. L'album che ha cambiato il metal pesante, "Beyond The Gates" è stato il disco più venduto dellaquell'anno.Dopo quel tour, ihanno registrato e pubblicato "Eyes Of Horror", un EP di cinque canzoni prodotto da Joe Satriani. L'album ha trattato temi oscuri come il peccato, le droghe e la violenza e, naturalmente, il diavolo. Non molto tempo dopo la pubblicazione dell’EP, LaLonde (chitarra) si unì a Les Claypool e ai PRIMUS. Subito dopo, Mike Sus (batteria) lasciò il gruppo per continuare gli studi all’università e Torrao (chitarra) decise di non voler più suonare in una band. Becerra ha continuato a suonare in alcuni progetti paralleli, ma per lo più ha impiegato il tempo per perseguire i suoi obiettivi in vita, tra cui l’università. Nel 1992, mentre tornava a casa dal lavoro, tragicamente, Jeff è stato ferito da due uomini armati che hanno tentato di rapinarlo. Ci sono voluti diciassette anni e mezzo prima che Jeff fosse di nuovo in grado di far risorgere i, dopo aver ricevuto migliaia di lettere, e-mail e supporto dai fan.Nel 2006, Becerra si è unito aiper registrare 'The Exorcist' per un album di tributo ai. Becerra e i SADISTIC INTENT hanno deciso di fare alcuni concerti per soddisfare i fan, che per decenni hanno reclamato a gran voce degli show. In seguito a una tale risposta positiva, Becerra e i SADISTIC INTENT hanno continuato a suonare in numerosi concerti, tra cui Wacken 2007, Maryland Deathfest 2009 e il "Blackest Of The Black Tour" del 2010. Questa line-up ha rinvigorito sia i SADISTIC INTENT sia Becerra, ma poi le due parti si sono divise amichevolmente, con il batterista Emilio Marquez che ha deciso di rimanere con Becerra e iDopo diverse esibizioni dal vivo, tra cui al Graspop Metal Meeting 2012 e "The Fallen Angel 2012 European Tour", "Cursed Over Europe 2014 Tour" e "Evil Over Europe Tour 2016", isono finalmente pronti per una nuova era. L'eredità deiè stata estremamente influente nel metal estremo, cambiando il genere per sempre. Pronti a fargli fare un ulteriore passo in avanti, istanno progettando diverse date dal vivo e scrivendo del nuovo materiale che cambierà la faccia del death metal ancora una volta.sono:Jeff Becerra | voceDaniel Gonzalez | chitarraEmilio Marquez | batteriaRobert Cardenas | bassoClaudeous Creamer | chitarra