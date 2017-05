Torna in Italia Chris Slade, il leggendario batterista degli AC/DC!

Indiscutibilmente tra i batteristi più importanti della storia del rock, nel corso della sua cinquantennale carriera ha suonato con, tra gli altri, Tom Jones, Paul Rodgers e Jimmy Page, Michael Schenker, Gary Human, Uriah Heep, Earth, Gary Moore, David Gilmour, e soprattutto ASIA e appunto AD/DC...Un curriculum straordinario per un musicista indescrivibile.Chris insieme alla sua band riproporrà alcuni tra i brani più importanti che lo hanno visto protagonista, con particolare attenzione ovviamente agli AC/DC, all'interno delle rassegna organizzata all'interno del Parco della Colonia di Osoppo (UD).Ospiti della serata i veronesiIl trio alternative rock propone un rock influenzato dagli anni 90, a cavallo tra Alice in Chains e Soundgarden, ma con una cifra stilistica propria e ben definita. Nell'arco di una manciata di pubblicazioni, ottimamente accolte da critica e pubblico, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella scena underground italiana.Questi i dettagli dell'evento:CONCERTO PER MATTEOPARCO DELLA COLONIAVIA TAGLIAMENTO 16, OSOPPO (ud)Ingresso gratuito!