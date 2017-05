Esce oggi, il nuovo lavoro della band metal/alternative. L'album, anticipato dall'acclamato singolo Free End, è targatoed è il risultato di un intenso lavoro interiore incentrato sull'analisi introspettiva dell'essere che la band ha portato avanti in questi anni e che guida l'ascolto dell'intero album.The Blue Vault, presentato in esclusiva al Wishlist club, è ora disponibile in tutti i principali store online e nei migliori negozi di dischiiTunes: https://itunes.apple.com/it/album/the-blue-vault/id1232191179 Spotify: https://open.spotify.com/album/28cs7FZwaJMIl22yTUE6lE A questo link invece è possibile guardare il video del singolo Free End:altre info su: www.facebook.com/mantramofficial