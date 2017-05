E' uscito ufficialmente oggi in Italia il nuovo CD dal titolo MEAT GRINDER dei thrasher tarantini Assaulter.Dieci tracce violente, rabbiose e THRASH!Tracklist1. Assaulter2. Meat Grinder3. Dead End Siding4. Terror World5. L.M.T.6. Liesocracy7. Mind Control8. Pay to Play9. After the Countdown10. Bestial VomitTeaser:Facebook: https://www.facebook.com/assaulter.thrash/