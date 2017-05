La formazione heavy metal stonerannuncia l’ingresso dicome nuovo chitarrista solista. La notizia, anticipata nei giorni scorsi, segue l’amichevole separazione cona causa di motivi personali e artistici. La band trova così un sostituto che sarà protagonista sui palchi dei prossimi live pugliesi all’Agglutination Festival Warm Up e del Metal Alliance Festival.Mazzone ha già maturato alcune esperienze nella scena metal sia come chitarrista dei, formazione thrash partenopea, sia come organizzatore di concerti. “” ha spiegato il frontman, “”. “” ha dichiarato il bassplayer”, ha poi proseguito Caputo “”.La scelta del nuovo membro dei Circle of Witches arriva dopo il vaglio di diverse proposte e due intensi mesi in sala prove. Vincenzo è stato ufficialmente presentato nelle date del 12 maggio a Foggia, all’con, e del 13 a Bari nell’ambito della seconda edizione delcon. Il set live per l’occasione ha proposto anche alcuni brani estratti dal nuovo lavoro, prossimo all’uscita.www.circleofwitches.comwww.facebook.com/circleofwitchessono:Mario HELL Bove – voce e chitarraVinnie the MACE Mazzone – chitarra e coriJoe EVIL Caputo – basso e coriJoey HELMET Coppola – batteria e cori