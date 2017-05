Brutte notizie per i fans diIl leader deiha affermato al South China Morning Post di aver particolarmente sofferto per l'impossibilità di fare headbanging e per la difficoltà di usare la mano sinistra, queste le sue parole :Ricordiamo che nel 2014 Dave Mustaine è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e nel 2002, ha subito dei danni al nervo radiale che hanno avuto riflesso sulla funzionalità del braccio sinistro.