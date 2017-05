Da pochissimi minuti è stato reso pubblico su Youtube il nuovo video dei", tratto dall'imminente album "" che uscirà il 15 maggio su--------------------------Video by Matteo ErmetiMix & Master by Simone Mularoni at Domination StudioPromo by Metalmessage • Global PRKaledon endorses: Schecter Guitars - Gold Music Srl - Shure - Shure.it - EMG Pickups - Rotosound Music Strings