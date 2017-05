Metalitalia.com Festival

edannunciano la sesta edizione delL’evento, che negli scorsi anni ha ottenuto un ottimo successo, affermandosi come uno degli appuntamenti fissi per la stagione concertistica italiana, quest’anno raddoppia! La nuova edizione si svolgerà infatti su due giornate, nel weekend del, come da tradizione al, locale che nelle passate edizioni ha dimostrato una versatilità unica per questo genere di eventi.Il Metalitalia.com Festival sarà come al solito un evento creato per i fan, ma questa volta sarà un doppio appuntamento con show speciali di band storiche, appositamente selezionate per coprire due differenti sfumature stilistiche. Non vi resta che attendere qualche giorno per conoscere il cast che stiamo mettendo a punto! Stay tuned.Info:METALITALIA.COMwww.metalitalia-festival.comwww.facebook.com/Metalitalia.comFestivalwww.metalitalia.comVERTIGOwww.vertigo.co.itwww.facebook.com/vertigo.co.itEAGLE BOOKING LIVE PROMOTIONwww.eaglebooking.comwww.facebook.com/eaglebooking.italyLIVE CLUBwww.liveclub.it