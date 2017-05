LA earMUSIC è orgogliosa di annunciare l’ingresso in famiglia della leggenda dello shock rock, mr., questo è il titolo del nuovo disco di Alice Cooper, il primo in 6 anni; l’album sarà pubblicato il 28 luglio 2017 su earMUSIC e sarà disponibile nei formati 2CD Digipak, 2LP, Limited Box Set e in digitale.Paranormal è stato registrato e prodotto a Nashville assieme a Bob Ezrin, collaboratore di lunga data di Alice Cooper. Il nuovo disco conterrà 12 brani e un bonus CD di tre brani inediti, scritti e registrati con i membri originali della Alice Cooper band, Dennis Dunaway al basso, Neal Smith alla batteria e Michael Bruce alla chitarra e alcune tracce bonus live.Paranormal vede la partecipazione di ospiti speciali quali Larry Mullen Jr.(U2), Billy Gibbons (ZZ Top) e Roger Glover (Deep Purple).Inoltre Alice Cooper sarà in tour in tutto il mondo ed in Italia il 30 novembre all’Alcatraz di Milano