In.si.dia & Strana Officina

Due gorni di puro Metal, due Headliner Italiani che hanno fatto la STORIA del genere.La SoundsRock si promette di confermare un appuntamento annuale per un festival con diverse Location che rimarrà come punto di riferimento per tutto l'underground musicale Romano-------------------------Info: soundsrockagency@gmail.com Biglietto singolo: 10 eDoppio biglietto: 15 eOrari: Ingresso ore 21:00INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI 2017Non sei ancora tesserato? Desideri farlo?➟ REGISTRATI online tramite il form che trovi qui: http://www.dissestomusicale.it/ ➟ RITIRA la Tessera all'ingresso, versando il contributo annuale di 2,00€. Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all'ultimo momento ;-)-------------------------------------------------------------------------------------▶ Come raggiungerci ◀Dissesto MusicaleStrada del Barco, 7 - Tivoli TermeTel. 3926121250Ampio parcheggio gratuitoDA ROMA:Dall'uscita 13 del GRA, proseguire per 10 km in direzione Tivoli. All'altezza di Villalba di Guidonia, troverete sulla vostra destra, in rapida successione, prima un McDonald's poi un supermercato EmmePiù. Vi basterà svoltare a destra all'altezza del supermercato per trovarvi su Strada del Barco. Dopo 200 metri troverete il cancello d'ingresso del plesso industriale dove si trova il Dissesto Musicale e l'ampio parcheggio gratuito a disposizione dei nostri associati.DA TIVOLI:Proseguire su Via Tiburtina Valeria per circa 10 km. All'altezza di Villaba di Guidonia troverete l'incorcio che porta in Strada del Barco sulla vostra sinistra, subito poco prima del supermercato EmmePiù e lasciandovi la Farmacia sulla vostra destra. Presa Strada del Barco, dopo 200 metri troverete il cancello d'ingresso del plesso industriale dove si trova il Dissesto Musicale e l'ampio parcheggio gratuito a disposizione dei nostri associati.